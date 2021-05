Diritti riconosciuti grazie al sindaco di Cerveteri: il Tribunale boccia il mancato riconoscimento della figlia a una coppia gay (Di sabato 1 maggio 2021) “Barbara (il nome è di fantasia) è nata nel 2017. Ha due mamme che la amano, le vogliono bene e la stanno crescendo. Nella nostra nazione però una delle due mamme non vede riconosciuto il suo diritto alla genitorialità. E neanche a Barbara il suo diritto di essere figlia”. Ad affermarlo Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, che grazie alla sua “disobbedienza civile” è riuscito a far valere a una coppia gay i propri Diritti. Roma dice no: il riconoscimento a Cerveteri “Nel 2018 – prosegue il Primo Cittadino – questa splendida famiglia è venuta da me. Mi hanno chiesto di riconoscere la genitorialità anche alla seconda mamma, come Ufficiale di Stato Civile perché nel loro Comune (Roma, ndr) si rifiutavano di farlo. Ho accettato immediatamente, pur ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 maggio 2021) “Barbara (il nome è di fantasia) è nata nel 2017. Ha due mamme che la amano, le vogliono bene e la stanno crescendo. Nella nostra nazione però una delle due mamme non vede riconosciuto il suo diritto alla genitorialità. E neanche a Barbara il suo diritto di essere”. Ad affermarlo Alessio Pascucci,di, chealla sua “disobbedienza civile” è riuscito a far valere a unagay i propri. Roma dice no: il“Nel 2018 – prosegue il Primo Cittadino – questa splendida famiglia è venuta da me. Mi hanno chiesto di riconoscere la genitorialità anche alla seconda mamma, come Ufficiale di Stato Civile perché nel loro Comune (Roma, ndr) si rifiutavano di farlo. Ho accettato immediatamente, pur ...

