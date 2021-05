DIRETTA MotoGP, GP Spagna LIVE: Valentino Rossi insegue la Q2 nelle FP3 (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Spagna (1° maggio) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera i piloti e i team dovranno definire gli assetti per entrare nella Q2 e giocarsi poi tutte le carte per la conquista della pole-position. M1 pronte a lasciare il segno anche sull’asfalto dell’Andalusia. Il francese Fabio Quartararo arriva con due vittorie consecutive in tasca e qui vinse le prime due gare del 2020 in maniera autorevole. I presupposti per allungare la striscia vincente ci sono e la testa del transalpino, per quanto fatto vedere a Losail (Qatar) e a Portimao (Portogallo), ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del GP(1° maggio) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 Buongiorno e bentrovati alladelle prove libere 3 del GP di, quarto round del Mondiale 2021 di. Sul tracciato di Jerez de la Frontera i piloti e i team dovranno definire gli assetti per entrare nella Q2 e giocarsi poi tutte le carte per la conquista della pole-position. M1 pronte a lasciare il segno anche sull’asfalto dell’Andalusia. Il francese Fabio Quartararo arriva con due vittorie consecutive in tasca e qui vinse le prime due gare del 2020 in maniera autorevole. I presupposti per allungare la striscia vincente ci sono e la testa del transalpino, per quanto fatto vedere a Losail (Qatar) e a Portimao (Portogallo), ...

