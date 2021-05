Diana Del Bufalo e la musica | “Flashdance” è il suo nuovo singolo

Leggi su 361magazine

(Di sabato 1 maggio 2021) Venerdì scorsoDelha rilasciato il suodal titolo “” nel quale le sue straordinarie doti canore emergono La poliedricità diDelnon conosce limiti: attrice, cantante, intrattenitrice e conduttrice. Dopo la partecipazione alla recente sesta stagione di Che Dio ci aiuti,Deltorna a far parlare di sé. Non per le sue vicende sentimentali sulle quali regna sovrano il mistero, ma per unprogetto lavorativo. Questo weekend non sarà più come ve lo siete immaginato:Delha rilasciato venerdì 30 aprile “”, il suo. Non sono inedite le sue ...