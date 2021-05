Denuncia su graduatorie arbitri | l’Aia | “Siamo a disposizione per collaborare”

(Di sabato 1 maggio 2021) “a conoscenza del procedimento in questione relativo alla stagione sportiva 2019/2020. La nuova governance, in collaborazione con la Figc, si è infatti fin da subito messa adella procura federale; il tutto per fornire tutti gli atti e gli elementi necessari agli accertamenti“. Questo è il contenuto della nota ufficiale pubblicata dell’Associazione Italiana, in riferimento al caso che vedrebbe coinvolti glidella Serie B italiana; i giudizi relativi ai fischietti nostrani sarebbero stati distorti dai responsabili, influenzando concretamente retrocessioni o promozioni. Dopo ladi Daniele Minelli e Niccolò Baroni, ex direttori di gara,ha si è accodata alla Figc per alimentare il corretto svolgimento delle indagini, le quali potrebbero ...

Così l'Aia sullada parte di due ex arbitri dimanipolate. "Eventuali provvedimenti - conclude l'Associazione italiana arbitri - saranno immediatamente assunti all'esito della ...Così l'Aia, con una nota all'Ansa, sullada parte di due ex arbitri dimanipolate. "Eventuali provvedimenti - conclude l'Associazione italiana arbitri - saranno immediatamente ..."In seguito alle notizie pubblicate in data odierna da mezzi di informazione e agenzie di stampa, la dirigenza dell'Aia, entrata in carica lo scorso 14 febbraio, comunica che è a conoscenza del proced ...Una bufera sugli arbitri è in procinto di abbattersi sui nostri campionati: scopriamo i dettagli della vicenda in corso.