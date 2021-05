Decreto Sostegni bis, quando esce e cosa contiene: ristori, stop alle cartelle, contributi a fondo perduto e tagli per bollette e tasse (Di sabato 1 maggio 2021) Nel Decreto Legge che sarà varato la prossima settimana dal Governo Draghi, ci dovrebbero essere diverse misure di aiuto pari a un investimento di 40 miliardi di euro. Il Consiglio dei ministri ha intenzione di varare un nuovo pacchetto di misure di sostegno entro il 6 maggio 2021. stop alle cartelle Il Decreto sostegno Bis prevede un ulteriore stop alle cartelle esattoriali fino al 31 maggio, con una ripresa che avverrà gradualmente nel mese di giugno, restando più flessibili nei confronti delle categorie di lavoratori maggiormente colpite dalla pandemia. tagli per tasse e bollette Una misura molto attesa è quella che riguarda un importante intervento sui costi fissi (Imu di Giugno, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 maggio 2021) NelLegge che sarà varato la prossima settimana dal Governo Draghi, ci dovrebbero essere diverse misure di aiuto pari a un investimento di 40 miliardi di euro. Il Consiglio dei ministri ha intenzione di varare un nuovo pacchetto di misure di sostegno entro il 6 maggio 2021.Ilsostegno Bis prevede un ulterioreesattoriali fino al 31 maggio, con una ripresa che avverrà gradualmente nel mese di giugno, restando più flessibili nei confronti delle categorie di lavoratori maggiormente colpite dalla pandemia.perUna misura molto attesa è quella che riguarda un importante intervento sui costi fissi (Imu di Giugno, ...

