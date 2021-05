De Magistris: “Il primo maggio quest’anno non può essere un giorno di festa” (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Un primo maggio che chiama alla lotta per il diritto al lavoro e che questo anno non può essere di festa. Lottiamo perchè questa crisi possa sovvertire il rapporto di forza tra capitali finanziari e lavoro, per l’affermazione della giustizia sociale”. Lo scrive sui social il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Unche chiama alla lotta per il diritto al lavoro e che questo anno non puòdi. Lottiamo perchè questa crisi possa sovvertire il rapporto di forza tra capitali finanziari e lavoro, per l’affermazione della giustizia sociale”. Lo scrive sui social il sindaco di Napoli Luigi de. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

