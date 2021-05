indidrx : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo il celeberrimo Teatro Olimpico di Vicenza (1580-1585), un microcosmo di grazia, bellezza e armonia prodotto d… - occhio_notizie : Dalla Florida alla Sicilia con un jet privato: a bordo droga e armi, arrestato un 64enne americano - Essemme4 : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo il celeberrimo Teatro Olimpico di Vicenza (1580-1585), un microcosmo di grazia, bellezza e armonia prodotto d… - Fredericknapoli : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo il celeberrimo Teatro Olimpico di Vicenza (1580-1585), un microcosmo di grazia, bellezza e armonia prodotto d… - albertocalvo5 : RT @JacopoVeneziani: #Divulgo il celeberrimo Teatro Olimpico di Vicenza (1580-1585), un microcosmo di grazia, bellezza e armonia prodotto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Florida

Alqamah

TRAPANI - Un cittadino americano, Patrick Joseph Horan, di 64 anni, atterrato all'aeroporto di Trapani Birgi con un jet privato, proveniente, è stato arrestato perché trovato in possesso di armi e droga. A un controllo eseguito a bordo del velivolo, congiuntamente da polizia, guardia di finanza e agenzia delle dogane, sono ...IL SEQUESTRO 01 maggio 2021 12:47alla Sicilia con un jet privato: a bordo droga e armi, arrestato un 64enne americano - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto ...Un cittadino americano, Patrick Joseph Horan, di 64 anni, atterrato all'aeroporto di Trapani Birgi con un jet privato, dalla Florida ...Un cittadino americano, Patrick Joseph Horan, di 64 anni, atterrato all'aeroporto di Trapani Birgi con un jet privato, proveniente dalla Florida, è stato arrestato perché trovato in possesso di armi e ...