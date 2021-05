Da Lucio Dalla a Tina Turner | il ricordo di Senna nella musica

(Di sabato 1 maggio 2021) Ultima volta sul traguardo, in testa alla gara, prima di iniziare la curva del Tamburello. Poi lo schianto, la Williams in frantumi e il mondo ammutolito. Ayrtonlasciò l'autodromo Enzo e Dino ...

Advertising

welikeduel : 'Ho conosciuto Lucio Dalla all'inizio della sua carriera. Siamo diventati amici, Bologna senza Lucio mi sembra meno… - welikeduel : Lucio Dalla nel ricordo di Ornella Vanoni, ospite di #propagandalive @OrnellaVanoni - welikeduel : Quale allegria, di Lucio Dalla. Ornella Vanoni #propagandalive - MutiCarla : RT @DottOlivieri: Il mio nome è Ayrton, e faccio il pilota E corro veloce per la mia strada Anche se non è più la stessa strada Anche se no… - AltairLouis : RT @Gazzetta_it: #F1, 27 anni senza Ayrton #Senna: da Lucio #Dalla a Tina #Turner: il ricordo del brasiliano nella musica -

Ultime Notizie dalla rete : Lucio Dalla

Gazzetta di Parma

Eppure l'assenza di suoni è quanto di più lontanovita del campione brasiliano, amante della musica e divenuto un'ispirazione per tanti cantanti....Fulci, Sergio Corbucci, Salvatore Samperi e tanti altri ancora. Nel nostro paese ha lavorato ... la sua vita sentimentale Corinne Clery si è sposata a 17 anni con Huberte Hayaffe eloro ...Abbiamo intervistato Davide Shorty in occasione dell'uscita del suo nuovo album "fusion.". Di cosa abbiamo parlato? Della scuola, per esempio ...La cantautrice ha appena pubblicato ‘Autostrade’, una canzone che parla di solitudine e viaggi interiori. Da Lucio Dalla agli Afterhours, dai Cure ai Cigarettes After Sex, ecco i brani che l’hanno isp ...