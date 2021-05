Curling, Mondiali femminili 2021: l’Italia cede al cospetto della Svizzera. Seconda sconfitta per le azzurre (Di sabato 1 maggio 2021) Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia ai Mondiali femminili di Curling in corso di svolgimento a Calgary (Canada). Le azzurre hanno perso in maniera netta contro la Svizzera col punteggio di 9-2. Una sfida decisamente complessa per Marta Lo Deserto, Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli che poco hanno potuto dinnanzi alla superiorità delle rossocrociate. Avvio subito in salita per le azzurre che resistono nel primo end ma nel secondo vanno sotto 3-0. Le elvetiche nell’end seguente rubano la mano e salgono 4-0. A questo punto il match è già pesantemente compromesso con l’Italia che è chiamata all’impresa per provare a ribaltare le sorti della partita. Le ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021)consecutiva peraidiin corso di svolgimento a Calgary (Canada). Lehanno perso in maniera netta contro lacol punteggio di 9-2. Una sfida decisamente complessa per Marta Lo Deserto, Stefania Constantini, Angela Romei, Giulia Zardini Lalli che poco hanno potuto dinnanzi alla superiorità delle rossocrociate. Avvio subito in salita per leche resistono nel primo end ma nel secondo vanno sotto 3-0. Le elvetiche nell’end seguente rubano la mano e salgono 4-0. A questo punto il match è già pesantemente compromesso conche è chiamata all’impresa per provare a ribaltare le sortipartita. Le ...

