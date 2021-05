Cura domiciliare anti Covid | ecco le nuove linee guida del ministero della Salute

Leggi su cityroma

(Di sabato 1 maggio 2021) Tutte le novità sullaIlha pubblicato, insieme ad Aifa,per ladel. In questo modo le massime autorità sanitarie italiane provano a chiudere, di fatto, la disputa in corso presso il Tar del Lazio proprio sull’appropriatezza di quei protocolli. I fatti: dal Tar del Lazio al Consiglio di Stato Lo scorso 2 marzo il Tar del Lazio aveva stabilito che, nelladelper i pazienti non ospedalizzati, i medici non erano tenuti a osservare leemanate dall’Aifa il 9 dicembre scorso. Il Tar ...