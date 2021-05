(Di sabato 1 maggio 2021) Finalmente ci siamo”, ha detto Antonio Pappano al primo concerto in presenza dell’Orchestra nazionale di Santa Cecilia dedicato ai volontari della Croce Rossa Italiana che con le loro divise si confondevano con le poltrone rosse dell’Auditorium. “Siamo per sempre in debito con voi”, ha aggiunto il baronetto tra gli applausi di Gianni e Maddalena Letta, il sovrintendente Michele Dall’Ongaro e il presidente della CRI Francesco Rocca, conquistati dalla Patetica di Ciajkovskij. Hanno riaperto i cinema e se chiamate il Sacher vi risponderà Nanni Moretti consigliandovi di vedere il film coreano Minari tra le note di Don’t Give Up di Peter Gabriel. “La libertà di scrivere e la libertà di parola sono rare e preziose”, ricorda Gaia Servadio che presenta il suo bel libro “Giudei” (Bompiani) con Cecilia Valmarana di Rai Movie che da Ruth Dureghello ha imparato il vocabolo ebraico Kavod che ...

Advertising

repubblica : Dacia Maraini: 'L'inchiesta sulla morte di Pasolini va riaperta' - Empreintelb : RT @repubblica: Dacia Maraini: 'L'inchiesta sulla morte di Pasolini va riaperta' - CittaPasolini : RT @repubblica: Dacia Maraini: 'L'inchiesta sulla morte di Pasolini va riaperta' - sergioandreola : RT @repubblica: Dacia Maraini: 'L'inchiesta sulla morte di Pasolini va riaperta' - AlazardJ : RT @repubblica: Dacia Maraini: 'L'inchiesta sulla morte di Pasolini va riaperta' -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura riaperta

Il Foglio

Vercelli :la mostra 'I segreti della Vercelli medievale' . Allestita in Arca, all'interno della ...alla riapertura è stata altresì l'occasione per salutare il dirigente del settoredel ...Il prossimo 31 maggio si accende ITsART, la nuova piattaforma che celebra e promuove la, le arti, la creatività e la bellezza italiana. ITsART è dedicata a tutti coloro che amano, ...al ...Per quest'anno, non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, come cantava negli anni 60 Piero Focaccia. E anche stesse regole della stagione 2020 per contrastare il diffondersi del tremendo virus. Hann ...Finalmente ci siamo”, ha detto Antonio Pappano al primo concerto in presenza dell’Orchestra nazionale di Santa Cecilia dedicato ai volontari della Croce Rossa Italiana che con le loro divise si confon ...