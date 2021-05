Crotone-Inter, Conte: “Volevamo fare qualcosa di importante, adesso siamo nella storia” (Di sabato 1 maggio 2021) Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport, al termine di Crotone-Inter, incontro valevole per la trentaquattresima giornata della Serie A 2020/2021 e terminata 0-2. Christian Eriksen e Achraf Hakimi hanno regalato il successo al tecnico pugliese, lanciando il club meneghino verso un ormai vicinissimo Scudetto. Conte ha mostrato orgoglio per il rendimento della Beneamata durante la stagione in corso, fiutando un trionfo storico e sempre più vicino. Di seguito le fasi salienti dell’Intervista ad Antonio Conte, divise per argomento specifico. PROGRESSI E COMPLIMENTI – “Penso che il campionato che stiamo facendo sia figlio di una crescita costante, sotto tutti i punti di vista. I calciatori, che siano in campo o in panchina, stanno creando un qualcosa di ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Antonioha parlato ai microfoni di Sky Sport, al termine di, incontro valevole per la trentaquattresima giornata della Serie A 2020/2021 e terminata 0-2. Christian Eriksen e Achraf Hakimi hanno regalato il successo al tecnico pugliese, lanciando il club meneghino verso un ormai vicinissimo Scudetto.ha mostrato orgoglio per il rendimento della Beneamata durante la stagione in corso, fiutando un trionfo storico e sempre più vicino. Di seguito le fasi salienti dell’vista ad Antonio, divise per argomento specifico. PROGRESSI E COMPLIMENTI – “Penso che il campionato che stiamo facendo sia figlio di una crescita costante, sotto tutti i punti di vista. I calciatori, che siano in campo o in panchina, stanno creando undi ...

Inter : ?? | THROWBACK Terza sfida allo 'Scida' tra Crotone e Inter ?? Abbiamo scelto 5? perle nerazzurre in Calabria: ve l… - Inter : Ascoltiamo insieme la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Crotone-Inter - FBiasin : #Inter, differenze con il #Crotone: +61 punti. +19 vittorie. -23 sconfitte. +30 gol fatti. -54 gol subiti. Li tem… - SpazioInter : Conte: 'Non vedremo l'Atalanta insieme. Non dipendiamo da nessuno' - - pasqualinipatri : SERIE A | L’Inter vince e avvicina lo Scudetto, Crotone in Serie B. Punto prezioso dello Spezia… -