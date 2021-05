Cristiano Ronaldo, Kathryn Mayorga gli chiede 65 milioni di risarcimento (Di sabato 1 maggio 2021) Kathryn Mayorga, la ex modella che accusa Cristiano Ronaldo di averla stuprata, è tornata alla carica: richiesta di risarcimento di 65 milioni di euro per “dolore e sofferenza” Cristiano Ronaldo (Getty Images)Decisamente non è un periodo fortunato per la Juventus, dentro e fuori dal rettangolo di gioco: ai risultati di una stagione che, senza la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, andrà in archivio alla voce “fallimento”, si aggiungono gli imbarazzi sul fronte societario. Dopo la figuraccia del flop della Super League, di cui è stato tra i principali promotori oltre che il vicepresidente designato, il Presidente bianconero Andrea Agnelli è di nuovo salito alla ribalta mediatica dopo la divulgazione dei contenuti della sua ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 maggio 2021), la ex modella che accusadi averla stuprata, è tornata alla carica: richiesta didi 65di euro per “dolore e sofferenza”(Getty Images)Decisamente non è un periodo fortunato per la Juventus, dentro e fuori dal rettangolo di gioco: ai risultati di una stagione che, senza la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, andrà in archivio alla voce “fallimento”, si aggiungono gli imbarazzi sul fronte societario. Dopo la figuraccia del flop della Super League, di cui è stato tra i principali promotori oltre che il vicepresidente designato, il Presidente bianconero Andrea Agnelli è di nuovo salito alla ribalta mediatica dopo la divulgazione dei contenuti della sua ...

Squawka : Cristiano Ronaldo vs Roma at Old Trafford in April 2007: ??????? Bruno Fernandes vs Roma at Old Trafford in April 2… - ZZiliani : Come cambiano i tempi. A 3 anni dall’Apparizione di #CR7 alla #Continassa è iniziata l’operazione-scaricamento. Ora… - ESPNFC : Champions League goals scored since Ronaldo left for Juventus: Karim Benzema - 15 Cristiano Ronaldo - 14 - 81254m81pb : Poi con un altro panno ripulite nuovamente i tavoli, a lui da roma2015 e a polizto 2016 avevo già fatto scrivere e… - guffanti_marco : RT @ngiocoli: È vero! Anch'io una volta sono stato il miglior difensore del mondo. Marcavo Ronaldo e, giuro, non gli ho fatto letteralmente… -