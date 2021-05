Cremonese-Reggina: probabili formazioni e tv (Di sabato 1 maggio 2021) Sabato 1 maggio al Giovanni Zini di Cremona si disputerà Cremonese-Reggina, gara valida per la 35° giornata di Serie B. Ecco le probabili formazioni e dove seguire la partita. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata la Cremonese ha rimediato una sconfitta in casa del Monza, vittorioso per 2 a 1 grazie alle reti di Frattesi e Mota. I grigiorossi si trovano quindi al dodicesimo posto in classifica con 43 punti, a -1 da Brescia e Pisa, a -4 dalla Reggina e a +2 su Vicenza e Pordenone. La salvezza matematica è a portata di mano, ma Pecchia vuole chiudere subito il discorso. Vittoria casalinga invece per la Reggina che ha superato per 2 a 1, grazie ai gol di Montalto e Rivas, la Reggiana. Gli amaranto occupano così la nona posizione in classifica a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021) Sabato 1 maggio al Giovanni Zini di Cremona si disputerà, gara valida per la 35° giornata di Serie B. Ecco lee dove seguire la partita. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata laha rimediato una sconfitta in casa del Monza, vittorioso per 2 a 1 grazie alle reti di Frattesi e Mota. I grigiorossi si trovano quindi al dodicesimo posto in classifica con 43 punti, a -1 da Brescia e Pisa, a -4 dallae a +2 su Vicenza e Pordenone. La salvezza matematica è a portata di mano, ma Pecchia vuole chiudere subito il discorso. Vittoria casalinga invece per lache ha superato per 2 a 1, grazie ai gol di Montalto e Rivas, la Reggiana. Gli amaranto occupano così la nona posizione in classifica a ...

