Covid Veneto, oggi 914 contagi e 20 morti: bollettino 1 maggio

Sono 914 contagi da coronavirus in Veneto oggi, 1 maggio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nella regione, da ieri, registrati altri 20 morti che portano il totale a 11.350 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Gli attuali positivi sono 21.776 (- 116). I dimessi/guariti sono 379.687 (+ 1.010).

