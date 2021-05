Covid: Veneto, 914 nuovi casi e 20 decessi da ieri (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 914 i nuovi contagi da Coronavirus registrati da ieri in Veneto, che portano il totale dei casi a 412.813. Si registrano inoltre 20 decessi, con il totale a 11.350. Lo segnala il bollettino ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 914 icontagi da Coronavirus registrati dain, che portano il totale deia 412.813. Si registrano inoltre 20, con il totale a 11.350. Lo segnala il bollettino ...

