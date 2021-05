Covid Valle d’Aosta, oggi 58 contagi: bollettino 1 maggio (Di sabato 1 maggio 2021) In Valle d’Aosta 58 nuovi positivi al coronavirus in 24 ore per un totale di 10.990 da inizio epidemia, mentre sono 79 i guariti e 317 le persone sottoposte a tampone secondo i dati del bollettino della regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 maggio 2021) In58 nuovi positivi al coronavirus in 24 ore per un totale di 10.990 da inizio epidemia, mentre sono 79 i guariti e 317 le persone sottoposte a tampone secondo i dati deldella regione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

