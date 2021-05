Covid Toscana, oggi 895 contagi: bollettino 1 maggio (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 895 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 1 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 895 su 31.714 test di cui 15.779 tamponi molecolari e 15.935 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,82% (8,8% sulle prime diagnosi)”, scrive sui social “Lo dimostrano i numeri di questi due giorni: se le autorità nazionali riuscissero ad inviarci sempre sufficienti vaccini, la Toscana è in grado di somministrare più di un milione di dosi al mese proteggendo tutti entro l’estate. La nostra regione è all’altezza di questa grande sfida”, aggiunge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 895 ida coronavirus in, 1, secondo i dati deldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 895 su 31.714 test di cui 15.779 tamponi molecolari e 15.935 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,82% (8,8% sulle prime diagnosi)”, scrive sui social “Lo dimostrano i numeri di questi due giorni: se le autorità nazionali riuscissero ad inviarci sempre sufficienti vaccini, laè in grado di somministrare più di un milione di dosi al mese proteggendo tutti entro l’estate. La nostra regione è all’altezza di questa grande sfida”, aggiunge. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

