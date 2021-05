Covid, superate le 20 milioni di dosi di vaccino somministrate | Lombardia, al via prenotazione per i fragili (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 20.111.976 le dosi di vaccino somministrate ad oggi in Italia, con 14.084.097 persone che hanno avuto la prima dose (pari al 23% della popolazione totale) e 6.027.879 anche con il richiamo. Dopo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 20.111.976 lediad oggi in Italia, con 14.084.097 persone che hanno avuto la prima dose (pari al 23% della popolazione totale) e 6.027.879 anche con il richiamo. Dopo ...

TgLa7 : #Covid, superate 20 milioni dosi vaccini somministrate in Italia. Anche ieri fatti 500 mila vaccini, 6 mln hanno av… - Agenzia_Ansa : Superate in India le 200 mila vittime per il Covid, con il nuovo picco di oltre 3.000 morti solo nelle ultime 24 or… - g_valenza : Covid: 12.965 nuovi casi, 226 morti. Superate 20 milioni di dosi somministrate in Italia - TitinaFracassi : RT @Zac7Redazione: Covid-19: il generale Figliuolo e Curcio in Abruzzo Arrivo atteso il 7 maggio per visitare i centri vaccinali, in Abruz… - BuonoClaudio : Vaccino anti-Covid, In Italia superate 20 milioni di dosi somministrate: 6 milioni gli italiani che hanno completat… -