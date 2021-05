Covid Puglia, oggi 1.130 contagi e 21 morti: bollettino 1 maggio (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 1.130 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 1 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 21 morti. In base alle cifre della tabella, diminuiscono i nuovi casi positivi al Covid19 a fronte di un calo contestuale del numero di test. Si registra una flessione forte dei decessi mentre aumentano i guariti, anche se in misura minore rispetto ai giorni scorsi e pertanto torna a salire il numero degli attuali positivi. Continua la decrescita dei ricoverati: sono 1.824 mentre ieri erano 1.855 (-31). Nel dettaglio, su 11.450 tamponi sono stati rilevati 1.130 casi positivi: 377 in provincia di Bari, 156 in provincia di Brindisi, 172 nella provincia Bat, 41 in provincia di Foggia, 159 in provincia di Lecce, 217 in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 1.130 ida coronavirus in, 1, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati altri 21. In base alle cifre della tabella, diminuiscono i nuovi casi positivi al19 a fronte di un calo contestuale del numero di test. Si registra una flessione forte dei decessi mentre aumentano i guariti, anche se in misura minore rispetto ai giorni scorsi e pertanto torna a salire il numero degli attuali positivi. Continua la decrescita dei ricoverati: sono 1.824 mentre ieri erano 1.855 (-31). Nel dettaglio, su 11.450 tamponi sono stati rilevati 1.130 casi positivi: 377 in provincia di Bari, 156 in provincia di Brindisi, 172 nella provincia Bat, 41 in provincia di Fa, 159 in provincia di Lecce, 217 in ...

