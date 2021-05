Covid, oltre 20 milioni le dosi di vaccino somministrate. Cresce la fiducia (Di sabato 1 maggio 2021) Buone notizie per l’Italia nel primo weekend di «semilibertà» dopo mesi di restrizioni e lockdown. Per il secondo giorno consecutivo sono stati superati i 500 mila vaccini somministrati in 24 ore... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 maggio 2021) Buone notizie per l’Italia nel primo weekend di «semilibertà» dopo mesi di restrizioni e lockdown. Per il secondo giorno consecutivo sono stati superati i 500 mila vaccini somministrati in 24 ore...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oltre City branding: il nuovo turismo identitario ... ha reso fattiva l'opportunità di muoversi "liberamente", grazie ad un tampone COVID - 19 negativo ... Questo "processo comunicativo" è, come lo definirebbero gli esperti, - oltre ad "una soluzione per ...

'Speranza? Un ebreo askenazita'/ Francesca Benevento choc: 'Vaccino illegale' ... Roberto Speranza, ma si è spinta oltre, effettuando altre considerazioni sulle colonne di Adnkronos in maniera certo non meno veemente: ' Il vaccino anti - Covid è illegale perché le cure esistono e ...

Covid, oltre 20 milioni i vaccini somministrati La Stampa Covid: record di morti a New Delhi, 412 in 24 ore New Delhi registra un nuovo drammatico record di morti per covid: solo nelle ultime 24 ore i decessi nella capitale sono stati 412, un livello mai raggiunto in un solo giorno. Lo riferiscono i media i ...

Covid, oltre 20 milioni i vaccini somministrati Buone notizie per l'Italia nel primo weekend di “semilibertà” dopo mesi di restrizioni e lockdown: ricoveri, casi e vittime ancora in calo ...

