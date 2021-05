Covid, news: 12.965 nuovi contagi su 378.202 tamponi processati. 226 morti in 24 ore (Di domenica 2 maggio 2021) Secondo l'ultimo bollettino il tasso di positività si attesta al 3,4%. Calano i ricoveri ordinari (-559) e le terapie intensive (-61). Salvini scrive a Draghi: “Controllare chi arriva in Italia”. Il ministro della Salute Roberto Speranza firma le nuove ordinanze che entreranno in vigore dal 3 maggio. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro: “La curva scende ma lentamente”. Superate 20 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 maggio 2021) Secondo l'ultimo bollettino il tasso di positività si attesta al 3,4%. Calano i ricoveri ordinari (-559) e le terapie intensive (-61). Salvini scrive a Draghi: “Controllare chi arriva in Italia”. Il ministro della Salute Roberto Speranza firma le nuove ordinanze che entreranno in vigore dal 3 maggio. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro: “La curva scende ma lentamente”. Superate 20 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia

