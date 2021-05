Covid, medici di famiglia furibondi: «La misura è colma, non ci mandano le dosi e straparlano» (Di sabato 1 maggio 2021) «Basta. Siamo stanchi e arrabbiati. Si parla tanto di coinvolgere i medici di famiglia nelle vaccinazioni ma poi non ci distribuiscono le dosi. E questo quasi ovunque in Italia. Si parla di potenziare il territorio ma poi ci considerano i burocrati che debbono certificare il lavoro degli altri, firmando Green Pass. Ci viene impedito di lavorare ma poi siamo accusati di essere dei nullafacenti. La misura è colma. Siamo pronti anche allo stato di agitazione. E ne discuteremo nel prossimo consiglio nazionale». Lo afferma Silvestro Scotti (Fimmg). medici di famiglia, è rivolta «Ora», dice all’Adnkronos Salute, «siamo addirittura i nemici degli albergatori e del turismo che si rifiutano di firmare i Green Pass. Un’accusa assurda. Noi firmiamo le certificazioni e gli atti ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 maggio 2021) «Basta. Siamo stanchi e arrabbiati. Si parla tanto di coinvolgere idinelle vaccinazioni ma poi non ci distribuiscono le. E questo quasi ovunque in Italia. Si parla di potenziare il territorio ma poi ci considerano i burocrati che debbono certificare il lavoro degli altri, firmando Green Pass. Ci viene impedito di lavorare ma poi siamo accusati di essere dei nullafacenti. La. Siamo pronti anche allo stato di agitazione. E ne discuteremo nel prossimo consiglio nazionale». Lo afferma Silvestro Scotti (Fimmg).di, è rivolta «Ora», dice all’Adnkronos Salute, «siamo addirittura i nemici degli albergatori e del turismo che si rifiutano di firmare i Green Pass. Un’accusa assurda. Noi firmiamo le certificazioni e gli atti ...

repubblica : Covid. Il presidente dei medici: 'Chi non si vaccina sia sospeso dalla professione e dall'albo' - fattoquotidiano : 'NOI IN TRINCEA SAREMO LASCIATI A CASA POST-COVID' 'Faccio parte di quella enorme schiera di medici, di ragazzi, di… - bisagnino : Covid, medici di famiglia furibondi: «La misura è colma, non ci mandano le dosi e straparlano» - manu_etoile : RT @vfeltri: Il prof Zangrillo è odiato dai suoi colleghi medici perché lui a differenza di loro ha guarito tutti i suoi malati di COVID s… - DarkCigars : RT @vfeltri: Il prof Zangrillo è odiato dai suoi colleghi medici perché lui a differenza di loro ha guarito tutti i suoi malati di COVID s… -