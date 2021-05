Covid Manager | chi è e cosa fa il nuovo professionista della pandemia

(Di sabato 1 maggio 2021) L’estate 2021 è alle porte e il turismo si reinventa. Le norme igienico-sanitarie e di distanziamento sociale per il contrasto del coronavirus stanno trasformando il concetto di ospitalità degli hotel. In questo scenario nasce il, chiamato a rispondere alle esigenze degli ospiti delle strutture ricettive e soprattutto a controllare che vengano rispettate le misure di sicurezza. Questo, elaborando uno specifico protocollo, ha il compito di supervisionare l’igienizzazione degli ambienti, di verificare che ci sia e che venga rispettata la segnaletica per il distanziamento fisico, che le barriere di plexiglas siano state posizionate ove necessario (reception, bar, area buffet), che siano presenti dispenser di soluzione igienizzante a ogni angolostruttura e via discorrendo, Il ...

In questo scenario nasce il, chiamato a rispondere alle esigenze degli ospiti delle strutture ricettive e soprattutto a controllare che vengano rispettate le misure di sicurezza. Questo professionista, elaborando uno specifico protocollo, ha il compito di supervisionare l'igienizzazione degli ambienti, di verificare che ci sia e che venga rispettata la segnaletica per il dista ...