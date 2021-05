COVID Lazio – Il bollettino di oggi 1 maggio: i positivi diminuiscono (Di sabato 1 maggio 2021) “Su oltre 43.000 tamponi effettuati, di cui 26.000 antigenici, si registrano 1.069 casi positivi (-82 rispetto alla giornata di ieri), 13 i decessi (-13 nelle ultime 24 ore) e +2.457 i guariti“. Questo è quanto si evince dal bollettino odierno emesso dalla Regione Lazio in merito all’emergenza COVID-19. I dati raccolti spiega come l’alleggerimenti delle norme restrittive, avvenuta negli ultimi giorni, non abbia creati gravi problemi alla curva dei contagi, ma bisogna mantenere comunque alta la guardia per non dover tornare in zona rossa nei mesi più caldi dell’anno. Il commento di D’Amato Come ogni giorno, all’interno della nota ufficiale è possibile trovare le parole di Alessio D’Amato sui dati della giornata. oggi l’Assessore alla Sanità regionale ha voluto commentare anche l’andamento della ... Leggi su romanotizie24 (Di sabato 1 maggio 2021) “Su oltre 43.000 tamponi effettuati, di cui 26.000 antigenici, si registrano 1.069 casi(-82 rispetto alla giornata di ieri), 13 i decessi (-13 nelle ultime 24 ore) e +2.457 i guariti“. Questo è quanto si evince dalodierno emesso dalla Regionein merito all’emergenza-19. I dati raccolti spiega come l’alleggerimenti delle norme restrittive, avvenuta negli ultimi giorni, non abbia creati gravi problemi alla curva dei contagi, ma bisogna mantenere comunque alta la guardia per non dover tornare in zona rossa nei mesi più caldi dell’anno. Il commento di D’Amato Come ogni giorno, all’interno della nota ufficiale è possibile trovare le parole di Alessio D’Amato sui dati della giornata.l’Assessore alla Sanità regionale ha voluto commentare anche l’andamento della ...

