Covid: la mappa dei nuovi colori Regioni da lunedì 3 maggio (Di sabato 1 maggio 2021) Da lunedì 3 maggio la mappa dei nuovi colori Regioni continuerà a fotografare un’Italia in giallo, a seguito dell’ultimo monitoraggio della cabina di regia Iss- ministero. In zona rossa solo la Val D’Aosta, mentre vola in zona arancione la Sardegna, che farà compagnia a Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria. Le altre Regioni splendono di giallo e beneficiano dei graduali allentamenti previsti dal Decreto Riaperture. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito dei dati del monitoraggio ha firmato le ordinanze di cambio colore, che entrano in vigore lunedì 3 maggio. Con gli allentamenti in vigore dal 26 aprile al 31 luglio farà capolino anche un Pass per gli spostamenti tra Regioni di colore diverso, come ... Leggi su leggioggi (Di sabato 1 maggio 2021) Daladeicontinuerà a fotografare un’Italia in giallo, a seguito dell’ultimo monitoraggio della cabina di regia Iss- ministero. In zona rossa solo la Val D’Aosta, mentre vola in zona arancione la Sardegna, che farà compagnia a Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria. Le altresplendono di giallo e beneficiano dei graduali allentamenti previsti dal Decreto Riaperture. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, a seguito dei dati del monitoraggio ha firmato le ordinanze di cambio colore, che entrano in vigore. Con gli allentamenti in vigore dal 26 aprile al 31 luglio farà capolino anche un Pass per gli spostamenti tradi colore diverso, come ...

