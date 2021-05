Covid Italia, oggi 12.965 contagi e 226 morti: bollettino 1 maggio (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 12.965 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 1 maggio, secondo i dati delle regioni nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 226 morti che portano il totale a 121.033 dall’inizio dell’emergenza Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 378.202 tamponi, il tasso di positività è al al 3,4%. I pazienti in terapia intensiva sono diminuiti di 61 unità, con 143 nuovi ingressi. I ricoverati in totale sono 18.381 (-559). LOMBARDIA – Sono 2.139 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 1 maggio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nella regione, da ieri, registrati altri 52 morti che portano il totale a 32.922 dall’inizio ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 12.965 ida coronavirus in, 1, secondo i dati delle regioni neldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 226che portano il totale a 121.033 dall’inizio dell’emergenza-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 378.202 tamponi, il tasso di positività è al al 3,4%. I pazienti in terapia intensiva sono diminuiti di 61 unità, con 143 nuovi ingressi. I ricoverati in totale sono 18.381 (-559). LOMBARDIA – Sono 2.139 ida coronavirus in Lombardia, 1, secondo i dati deldella Protezione Civile. Nella regione, da ieri, registrati altri 52che portano il totale a 32.922 dall’inizio ...

MediasetTgcom24 : Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche… - LegaSalvini : MA QUESTO È OSSESSIONATO DA SALVINI??? COVID ITALIA, LETTA: 'DATE RETTA A ME E NON A SALVINI O CI GIOCHIAMO L'ESTAT… - TgLa7 : #Covid, superate 20 milioni dosi vaccini somministrate in Italia. Anche ieri fatti 500 mila vaccini, 6 mln hanno av… - giovann58134961 : L'Italia non morirà di Covid, ma di 'peste bianca'. Il disastro demografico , by @giuliomeotti… - infoitinterno : Covid in Italia, oltre 14mila nuovi contagi e altri 288 morti: superati 4 mln positivi da inizio pandemia -