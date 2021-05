Covid, Italia: 226 morti, oggi 1 maggio. E 12.965 contagi. Vaccini: mezzo milione di dosi in 24 ore (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 226 le vittime da coronavirus registrate in Italia, oggi primo maggio 2021 (ieri erano state 263). E sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.446. Sono 378.202 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 338.771. Il tasso di positività è del 3,4% (ieri era al 3,9%) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 226 le vittime da coronavirus registrate inprimo2021 (ieri erano state 263). E sono 12.965 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.446. Sono 378.202 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 338.771. Il tasso di positività è del 3,4% (ieri era al 3,9%) L'articolo proviene da Firenze Post.

