Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 1 maggio 2021: i primi dati dalle regioni (Di sabato 1 maggio 2021) Covid in Italia, il bollettino di oggi sabato 1 maggio. Intorno alle 17 pubblicheremo i dati di oggi forniti dal ministero della Salute sulla pandemia nel nostro Paese. Ricordiamo che ieri i nuovi ... Leggi su leggo (Di sabato 1 maggio 2021)in, ildi. Intorno alle 17 pubblicheremo idiforniti dal ministero della Salute sulla pandemia nel nostro Paese. Ricordiamo che ieri i nuovi ...

MediasetTgcom24 : Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche… - LegaSalvini : MA QUESTO È OSSESSIONATO DA SALVINI??? COVID ITALIA, LETTA: 'DATE RETTA A ME E NON A SALVINI O CI GIOCHIAMO L'ESTAT… - fattoquotidiano : La crisi Covid ha colpito e sta colpendo alcune famiglie più di altre, ecco cosa dice questo rapporto della Banca d… - Caravaggioooo : Emergenza Covid, 1 maggio chiuse nel pomeriggio grandi strutture di vendita - Day Italia News - casamiaw8 : RT @saveriolakadima: Arrestati attentatori vaccini #Brescia, sono due #novax. Facebook fa passare in Italia il 69 % di notizie fasulle sul… -