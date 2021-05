Covid, in India nuovo record: 400mila contagi in 24 ore (Di sabato 1 maggio 2021) New Delhi, 1 maggio 2021 - L'India registra una nuova accelerazione della devastante ondata di Covid: sono più di 400.000 i nuovi casi registrati nelle 24 ore. Le autorità Indiane hanno abbassato la ... Leggi su quotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) New Delhi, 1 maggio 2021 - L'registra una nuova accelerazione della devastante ondata di: sono più di 400.000 i nuovi casi registrati nelle 24 ore. Le autoritàne hanno abbassato la ...

