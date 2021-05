Covid: identificata variante brasiliana in vaccinato (Di sabato 1 maggio 2021) L'unità di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera 'Villa Sofia - Cervello' attraverso test di indagine di sequenziamento genico ha identificato la variante brasiliana 'P.1' in un paziente ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 maggio 2021) L'unità di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera 'Villa Sofia - Cervello' attraverso test di indagine di sequenziamento genico ha identificato la'P.1' in un paziente ...

Gigi Cristoforetti: "Aterballetto riparte dal Don Juan" Qualche mese fa fu identificata questa data un po' a caso. Sono quattro spettacoli ma intanto ... La parola magica è microdanze : 'Abbiamo pensato che potesse andare bene nel post covid, tanta gente è ...

