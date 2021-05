Covid: identificata variante brasiliana in vaccinato (Di sabato 1 maggio 2021) variante brasiliana 'P.1' in un paziente Covid-19 che era già stato vaccinato. Ne dà notizia l'azienda Villa Sofia-Cervello di Palermo. il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 1 maggio 2021)'P.1' in un paziente-19 che era già stato. Ne dà notizia l'azienda Villa Sofia-Cervello di Palermo. il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

