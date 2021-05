Covid | i nuovi infettati oggi nelle Marche sono 259 | le province dove il contagio è maggiore Il virus nelle regioni in tempo reale

Advertising

petergomezblog : Covid in India, altri 3400 morti ma diversi Stati hanno finito i vaccini. A Delhi la polizia cerca nuovi crematori - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-110). A fronte di 51.253… - TgLa7 : #Covid: sono14.320 nuovi #positivi e 288 #vittime nelle ultime 24 ore - valtiberina : Covid-19 a Città di Castello: Bacchetta “Ieri 5 guariti e 2 nuovi casi di positività”. “Oggi festa del primo maggio… - larenait : #Covid , a Verona 176 nuovi casi e 6 morti da ieri pomeriggio. Deciso calo nei ricoveri. Qui il bollettino regional… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi

... 'Resterà senza lavoro chi pensa di poter vivere nel mondo del lavoro postcome se il...per essere competitivo sarà quella di riconvertire le proprie capacità per potersi inserire nei...Sono 914 icontagi da Coronavirus registrati da ieri in Veneto, che portano il totale dei casi a 412.813. Si registrano inoltre 20 decessi, con il totale a 11.350. Lo segnala il bollettino regionale. In ...Da oggi, 1° maggio, si torna a visitare il castello Visconteo di Vogogna: la storica dimora riapre dalle 10 alle 18 con orario continuato. Stesso orario ogni sabato, domenica e festivi fino al 6 giugn ...More News presenta "L'eterna giovinezza: mito o realtà?". Un programma sulla salute e il benessere senza età, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Laura Avalle ogni mercoledì alle ore 21 s ...