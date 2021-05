Covid, Figliuolo: «Vaccineremo i giovani in vacanza e nelle scuole» (Di sabato 1 maggio 2021) Vaccini Italia. «Dopo gli over 65 Vaccineremo i più giovani in vacanza e nelle scuole». L’annuncio arriva dal commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Figliuolo, che in un’intervista a “Repubblica” uscita stamani, 1 maggio 2021, si è mostrato ottimista. leggi anche l’articolo —> Vaccino Covid, le nuove date per la prenotazioni: arriva il turno della fascia dai 40 ai 50 Covid oggi Figliuolo: «Vaccineremo i giovani in vacanza e nelle scuole» In prospettiva dell’estate, l’uomo di fiducia di Draghi è al lavoro per scegliere dei luoghi ad hoc dove poter vaccinare più persone possibile: «Utilizzare strutture ... Leggi su urbanpost (Di sabato 1 maggio 2021) Vaccini Italia. «Dopo gli over 65i piùin». L’annuncio arriva dal commissario straordinario per l’emergenza, il generale Francesco, che in un’intervista a “Repubblica” uscita stamani, 1 maggio 2021, si è mostrato ottimista. leggi anche l’articolo —> Vaccino, le nuove date per la prenotazioni: arriva il turno della fascia dai 40 ai 50oggi: «in» In prospettiva dell’estate, l’uomo di fiducia di Draghi è al lavoro per scegliere dei luoghi ad hoc dove poter vaccinare più persone possibile: «Utilizzare strutture ...

