Covid, ecco il francobollo dedicato alle professioni sanitarie (Di sabato 1 maggio 2021) Il Ministero dello Sviluppo economico ha emesso il francobollo dedicato alle professioni sanitarie , appartenente alla serie tematica "Il Senso civico", che è stato presentato nel corso di una cerimonia... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 maggio 2021) Il Ministero dello Sviluppo economico ha emesso il, appartenente alla serie tematica "Il Senso civico", che è stato presentato nel corso di una cerimonia...

Advertising

fattoquotidiano : La crisi Covid ha colpito e sta colpendo alcune famiglie più di altre, ecco cosa dice questo rapporto della Banca d… - NicolaPorro : Altro che #Speranza e #Galli: #Taiwan non ha scelto il #lockdown ma di fatto ha sconfitto il #Covid. Ecco come ?? - fattoquotidiano : Recovery plan trasmesso alle Camere. Chigi: “Intervento epocale per riparare danni economici e sociali del Covid”.… - News24Italy : #Vaccini anti-Covid, l'Ulss 6 Euganea mette a disposizione oltre 11mila nuovi slot: ecco come prenotare - olimpiclover : Ecco perché il vaccino anti-Covid andrà ripetuto ogni anno: -