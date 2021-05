Advertising

zazoomblog : Covid: Disneyland California riapre dopo 400 giorni - #Covid: #Disneyland #California - CorriereQ : Covid: Disneyland California riapre dopo 400 giorni - cima_linda : Covid: da Disneyland agli Studios di Hollywood, gli Usa riaprono i parchi a tema | Sky TG24 - xdaydrxms : RT @happytomlivson: A DISNEYLAND PARIS APRIRÀ UN HOTEL A TEMA MARVEL IO PRONTISSIMA AD ANDARE APPENA FINITO IL COVID - happytomlivson : A DISNEYLAND PARIS APRIRÀ UN HOTEL A TEMA MARVEL IO PRONTISSIMA AD ANDARE APPENA FINITO IL COVID -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Disneyland

Corriere TV

WASHINGTON, APR 30 - Come annunciato da tempo,ha riaperto venerdì in California per la gioia dei suoi fan, oltre 400 giorni dopo la chiusura a causa della pandemia. Numerosi i visitatori in fila, molti con le orecchie di Mickey Mouse. ...ha riaperto venerdì in California per la gioia dei suoi fan, oltre 400 giorni dopo la ...: Usa, obbligo mascherina sino a 13/9 su mezzi pubblici La Transportation Security Administration ...La California ha il tasso più basso degli Usa di nuovi casi di coronavirus. Il parco divertimenti Disneyland, nel sud della California, ha riaperto oggi dopo 13 mesi di… Leggi ...Disneyland ha riaperto venerdì in California per la gioia dei suoi fan, oltre 400 giorni dopo la chiusura a causa della pandemia. Numerosi i visitatori in fila, molti con le orecchie di Mickey Mouse.