Covid Campania, oggi 1.950 contagi e 12 morti: bollettino 1 maggio (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 1.950 contagi da coronavirus in Campania oggi, 1 maggio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nella regione, da ieri, registrati altri 12 morti (10 nelle ultime 48 ore, 2 in precedenza) che portano il totale a 6.405 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. Gli attuali positivi sono 91.597 (+ 209). I dimessi/guariti sono 295.740 (+ 1.729). I posti letto occupati in terapia intensiva sono 137 sui 656 disponibili. I ricoverati sono 1.441. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

