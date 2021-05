Covid Calabria, oggi 337 contagi e 4 morti: bollettino 1 maggio (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 337 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 1 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, registrati altri 4 morti. In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-1), i nuovi guariti sono 490. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 337 ida coronavirus in, 1, secondo i dati deldella regione. Da ieri, registrati altri 4. In calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-1), i nuovi guariti sono 490. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

