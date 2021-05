Covid Abruzzo, oggi 226 contagi e 5 morti: bollettino 1 maggio (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 226 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 1 maggio, secondo i dati del bollettino della regione. Nel dettaglio, i 226 positivi (di età compresa tra 2 e 94 anni) sono stati individuati su 4.775 tamponi molecolari e 3.115 test antigenici. Da ieri, registrati 5 morti. Sono 60.457 i guariti (+25), 8.579 gli attualmente positivi (+196), 348 ricoverati in area medica (-26), 32 ricoverati in terapia intensiva (-4), 8.519 in isolamento domiciliare (+226). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 226 ida coronavirus in, 1, secondo i dati deldella regione. Nel dettaglio, i 226 positivi (di età compresa tra 2 e 94 anni) sono stati individuati su 4.775 tamponi molecolari e 3.115 test antigenici. Da ieri, registrati 5. Sono 60.457 i guariti (+25), 8.579 gli attualmente positivi (+196), 348 ricoverati in area medica (-26), 32 ricoverati in terapia intensiva (-4), 8.519 in isolamento domiciliare (+226). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

reteabruzzocom : IN ABRUZZO 226 NUOVI CONTAGI COVID E CINQUE DECESSI - abruzzoweb : 1° MAGGIO: I BAULI VUOTI DEI LAVORATORI CULTURA, “COVID HA MOSTRATO LA NOSTRA FRAGILITA'” - abruzzoweb : COVID ABRUZZO: DATI IN MIGLIORAMENTO, NEL PESCARESE L’INCIDENZA PIU’ BASSA D’ITALIA - abruzzoweb : COVID: ZONE ROSSE, ARANCIONI E GIALLE, TUTTE LE REGOLE PER IL WEEK END DEL 1° MAGGIO IN ITALIA - VELOSPORT1960 : I dati della Regione -