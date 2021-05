(Di sabato 1 maggio 2021) Un uomo di 83 anni,che aveva ricevuto daladi, è ricoverato a Palermo perchéda. L’unità di microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera Villa Sofia – Cervello attraverso test di indagine di sequenziamento genico ha identificato laP.1. Come da protocollo ministeriale, si è provveduto alla notifica ed alla trasmissione al laboratorio regionale di riferimento. Il paziente, vaccinato con Pfizer, dopodalla, informa l’azienda ospedaliera, è arrivato al pronto soccorso del Cervello accusando “sintomatologia respiratoria e intestinale ...

manithu75 : RT @fattoquotidiano: Covid, 83enne immunodepresso colpito da variante brasiliana. Seconda dose vaccino ricevuta da pochi giorni https://t.c… - fattoquotidiano : Covid, 83enne immunodepresso colpito da variante brasiliana. Seconda dose vaccino ricevuta da pochi giorni - emanuelmme1 : RT @Adnkronos: Il caso #covid a Palermo, ricoverato un 83enne. - Cubano_74 : Purtroppo può capitare, l importante non creare allarmismi. Il caso #covid a Palermo, ricoverato un 83enne. - Adnkronos : Il caso #covid a Palermo, ricoverato un 83enne. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 83enne

Il Fatto Quotidiano

...indagine di sequenziamento genico ha identificato la variante brasiliana 'P.1' in un paziente... Il paziente,immunodepresso, era stato vaccinato col siero Pfizer. Dopo pochi giorni dalla ......e virologia dell'azienda ospedaliera Villa Sofia - Cervello di Palermo ha identificato la variante brasiliana del- 19 in un paziente che era già stato vaccinato. Il paziente, un...L'unità di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera 'Villa Sofia - Cervello', a Palermo, attraverso test di indagine di sequenziamento genico ha identificato la variante brasiliana 'P.1' in ...Il paziente dopo pochi giorni dalla seconda dose si è presentato al pronto soccorso accusando sintomi respiratori e intestinali "clinicamente significativi" ...