Covid-19, inaugurato il primo centro vaccinale a Pellezzano

Tempo di lettura: < 1 minuto

Pellezzano (Sa) – Ha scelto la festa del Lavoro il Comune di Pellezzano, per inaugurare oggi il primo centro vaccinale Covid-19, allestito presso il "centro Giovani +" in via Eroi di Nassiriya alla frazione Coperchia. Presente all'inaugurazione insieme all' amministrazione guidata dal sindaco Francesco Morra anche l' On. Angelo Tofalo e i vertici della competente ASL di Salerno. "Anche a Pellezzano – ha dichiarato il primo Cittadino – inauguriamo l'atteso centro vaccinale per dare inizio alla somministrazione delle dosi di antidoto anti Covid nel nostro Comune. In questo modo, i nostri concittadini, saranno favoriti con una modalità di accesso più ..."

