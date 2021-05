Covid-19 | bollettino 1 maggio | 12 965 contagiati e 226 decessi

(Di sabato 1 maggio 2021)-19, ecco il nuovoaggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, cala il numero relativo ai nuovi contagi-19, ecco il nuovofornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie positive rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagi è in discesa ed è di 12.965: ieri erano 13.446. Cala anche L'articolo proviene da Inews.it.

Il ministro della Salute Roberto Speranza firma le nuove ordinanze che entreranno in vigore dal 3 maggio. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro: "La curva scende ma ...Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo. Coronavirus. Sono 276 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.400 tamponi molecolari effe ...I dati ufficiali sul coronavirus in Italia di sabato 1 maggio: contagi, morti, guariti e terapie intensive di oggi ...