CorSport | Sarri alla Roma con un biennale da 4 | 5 milioni | manca solo la firma

(Di sabato 1 maggio 2021) Laha deciso: a fine stagione Paulo Fonseca andrà via. I Friedkin preferiscono un allenatore italiano. In panchina, scrive il Corriere dello Sport, arriverà. “Negli ultimi giorni i dirigenti giallorossi si sono orientati su Maurizioe sono cominciati i colloqui con il suo procuratore, Ramadani. Il tecnico ha già dato la sua disponibilità. Quando si sarà liberato dal vincolo che ancora lo legaJuventus il tecnico incontrerà i dirigenti giallorossi, che gli offriranno un contrattoda 4,5l’anno.la, in questi giorni è previsto un nuovo incontro tra Ramadani e Tiago Pinto”. C’è già un incontro programmato tra i due, per la prossima settimana. Potrebbe essere quello decisivo, scrive ...

In panchina, scrive il Corriere dello Sport, arriverà. C'è già un incontro programmato tra i due, per la prossima settimana. Potrebbe essere quello decisivo, scrive il quotidiano sportivo.Il direttore dela 1 Station Radio: "A De Laurentiis piace anche Galtier del Lille. Andando in Champions, ... quando De Laurentiis chiamò, Allegri e Benitez. ADL, prima di scegliere, è ...Ora al Marsiglia, può andare via dalla Ligue 1 per circa 20 milioni, cifra inferiore a quella che la società di Friedkin avrebbe speso a settembre scorso – Torna a circolare il nome di Arek Milik per ...“Juve e Milan, caduta big”. Sulle pagine del Corriere dello Sport, a firma di Roberto Perrone, si legge una dura analisi nei confronti di.