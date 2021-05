Coronavirus, ultime notizie – Il collasso dell’India: oltre 400 mila nuovi positivi in un giorno. Negli Usa proroga per la mascherina sui mezzi pubblici (Di sabato 1 maggio 2021) INDIA EPA/DIVYAKANT SOLANKI Mumbai, persone in attesa per una dose di vaccinoI roghi nei reparti dei malati di Covid Nell’ospedale di Bharuch, nello stato occidentale del Gujart in India sono morte almeno 12 persone malate di Covid. Nel loro caso però la malattia non ha nulla a che fare con il loro decesso. Queste 12 persone sono state travolte da un incendio, scoppiato nella struttura in cui erano ricoverati in tutto 50 pazienti. Il 23 aprile un altro rogo in un ospedale, questa volta a Mumbai, ha ucciso 13 pazienti. Nei giorni scorsi un altro incidente aveva causato la morte di 22 pazienti. Il sistema sanitario è al collasso. Un crollo dovuto all’impennata nel numero dei contagi. Il Paese ha stabilito un nuovo record nella storia di questa pandemia: 401.993 nuovi casi nelle ultime 24 ore. In India vivono 1,366 miliardi ... Leggi su open.online (Di sabato 1 maggio 2021) INDIA EPA/DIVYAKANT SOLANKI Mumbai, persone in attesa per una dose di vaccinoI roghi nei reparti dei malati di Covid Nell’ospedale di Bharuch, nello stato occidentale del Gujart in India sono morte almeno 12 persone malate di Covid. Nel loro caso però la malattia non ha nulla a che fare con il loro decesso. Queste 12 persone sono state travolte da un incendio, scoppiato nella struttura in cui erano ricoverati in tutto 50 pazienti. Il 23 aprile un altro rogo in un ospedale, questa volta a Mumbai, ha ucciso 13 pazienti. Nei giorni scorsi un altro incidente aveva causato la morte di 22 pazienti. Il sistema sanitario è al. Un crollo dovuto all’impennata nel numero dei contagi. Il Paese ha stabilito un nuovo record nella storia di questa pandemia: 401.993casi nelle24 ore. In India vivono 1,366 miliardi ...

