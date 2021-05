Coronavirus, sono 885 i nuovi contagi in Toscana e 18 decessi (Di sabato 1 maggio 2021) Ecco il bollettino della Regione di sabato 1° maggio. Cala il numero di pazienti ricoverati nei reparti Covid Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 1 maggio 2021) Ecco il bollettino della Regione di sabato 1° maggio. Cala il numero di pazienti ricoverati nei reparti Covid

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - Open_gol : A distanza di un anno, le vite di tre ragazze continuano a essere colpite dal virus E sono in migliaia a condivide… - Agenzia_Ansa : Sono 378.202 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i… - mirellamangiola : RT @paolacars: Per la prima volta questo mese le vittime sono meno di 300 per il secondo giorno consecutivo Il mio bollettino #COVID19 sul… - antopillosio : RT @OrtigiaP: Parla il Prof. Volpi: ad oggi nessun virus influenzale è stato rilevato. Non c’era cioè nessun campione positivo al virus inf… -