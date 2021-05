Coronavirus, parte il 2 maggio da Torino la missione italiana in India (Di sabato 1 maggio 2021) Domenica 2 maggio parte da Torino la missione italiana in India, fortemente colpito dal Coronavirus. Coordinato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il team è composto in larga parte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 1 maggio 2021) Domenica 2dalain, fortemente colpito dal. Coordinato dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, il team è composto in larga...

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, parte il 2 maggio da Torino la missione italiana in India #coronavirus - tamicheA1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, parte il 2 maggio da Torino la missione italiana in India #coronavirus - ErasmoPartenope : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, parte il 2 maggio da Torino la missione italiana in India #coronavirus - MediasetTgcom24 : Coronavirus, parte il 2 maggio da Torino la missione italiana in India #coronavirus - 007Cry : @SecolodItalia1 Il #PDiota perfetto! Sono contenta di vedere che certa gente sta a #sinistra! La sua faccia e la su… -