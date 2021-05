Coronavirus, oggi al GOM di Reggio Calabria morto un 97enne con gravi malattie precedenti al contagio. Altre 9 dimissioni, netto calo dei ricoverati. Il bollettino (Di sabato 1 maggio 2021) Coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 180 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 3 sono risultati positivi al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che, nelle ultime ventiquattro ore, si è registrato un decesso. Si tratta di un uomo di 97 anni affetto da Altre patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. La Direzione esprime le più sentite condoglianze ai suoi familiari a nome di tutto lo staff del G.O.M.. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 26.161 (666 nella giornata di ieri). Di queste, 17.448 sono prime dosi, 8.713 sono, invece, seconde dosi. Il dato è aggiornato a ieri. Nelle ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021): nelle ultime ventiquattro ore al GOM disono stati 180 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 3 sono risultati positivi al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” dicomunica che, nelle ultime ventiquattro ore, si è registrato un decesso. Si tratta di un uomo di 97 anni affetto dapatologie concomitanti all’infezione da COVID-19. La Direzione esprime le più sentite condoglianze ai suoi familiari a nome di tutto lo staff del G.O.M.. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 26.161 (666 nella giornata di ieri). Di queste, 17.448 sono prime dosi, 8.713 sono, invece, seconde dosi. Il dato è aggiornato a ieri. Nelle ...

