Coronavirus, in Veneto 20 decessi e 914 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Calano le terapie intensive (Di sabato 1 maggio 2021) In Veneto sono 914 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi da inizio pandemia si attesta a quota 412.813. La Regione ha conteggiato, inoltre, 20 decessi. Sono quindi 11.350 le vittime segnalate. Gli attualmente positivi sono 21.776, 116 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali scende il numeri di pazienti ricoverati nei reparti ordinari: sono 1.217 (-65). Quelli in terapia intensiva sono 188 (-3). Leggi anche: Ansia, vuoti di memoria, febbre. Anche i giovani sono colpiti da Long Covid: «I medici non ci credono» – Il video In Veneto 788 casi e 14 decessi. 48mila vaccinazioni in un giorno, Zaia: «Per metà maggio finiamo con gli over 60» ... Leggi su open.online (Di sabato 1 maggio 2021) Insono 914 idi positività alregistrati24 ore. Il totale deida inizio pandemia si attesta a quota 412.813. La Regione ha conteggiato, inoltre, 20. Sono quindi 11.350 le vittime segnalate. Gli attualmente positivi sono 21.776, 116 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali scende il numeri di pazienti ricoverati nei reparti ordinari: sono 1.217 (-65). Quelli in terapia intensiva sono 188 (-3). Leggi anche: Ansia, vuoti di memoria, febbre. Anche i giovani sono colpiti da Long Covid: «I medici non ci credono» – Il video In788e 14. 48mila vaccinazioni in un giorno, Zaia: «Per metà maggio finiamo con gli over 60» ...

