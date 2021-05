Coronavirus, in Italia scende il tasso di positività (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 12.965 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.446. Sono invece 226 le vittime in un giorno (ieri 263). Sono... Leggi su feedpress.me (Di sabato 1 maggio 2021) Sono 12.965 i positivi al test delinnelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.446. Sono invece 226 le vittime in un giorno (ieri 263). Sono...

