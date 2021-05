Coronavirus in Italia, il bollettino dell'1 maggio: 12.965 nuovi casi, i morti sono 226 (Di domenica 2 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 12.965 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 13.446. Aumentano i tamponi effettuati: 378.202, contro i 338.771 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 3,4% (ieri era al 3,96%). sono 226 i morti, 61 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del primo maggio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.139, poi la Campania con 1.950 e la Puglia con 1.130. I pazienti ricoverati in ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 2 maggio 2021) Nelle ultime 24 orestati 12.965 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 13.446. Aumentano i tamponi effettuati: 378.202, contro i 338.771 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 3,4% (ieri era al 3,96%).226 i, 61 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministeroa Salute del primo(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Isparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 2.139, poi la Campania con 1.950 e la Puglia con 1.130. I pazienti ricoverati in ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 12.965 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero… - fanpage : 600 ricoverati covid in meno oggi in Italia. Una splendida notizia ?? - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia somministrate più di 20 milioni di dosi di vaccino #coronavirus - Roberta19530154 : RT @ItalyinSPA: Con ordinanza del Ministro della Salute è stato prorogato fino al 15 maggio il regime per i viaggi dai Paesi UE, inclusa la… - AgenziaASI : Coronavirus. Iannone (FDI): “Contagi calano in tutta Italia tranne che in Campania” -